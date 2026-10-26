Българският Червен кръст и Посолството на Съединените американски щати в България събраха представители на дипломатически мисии и на Консулската асоциация, за да укрепят сътрудничеството за безопасността, готовността и благополучието на чуждестранните граждани в България.

В срещата взеха участие консулски представители на Канада, Дания, Финландия, Германия, Нидерландия, Норвегия, Полша, Румъния, Република Корея, Швеция, Швейцария и Съединените американски щати, както и представители на Консулската асоциация.

Снимка: БЧК

Като продължение на по-ранните посещения на американски консулски представители в регионални структури на Българския Червен кръст, срещата подчерта услугите и експертизата на организацията, свързани с консулската работа. Сред тях са подготовката и реагирането при бедствия и кризи, водното и планинското спасяване, оказването на първа помощ и базовата животоподдържаща реанимация, възстановяването на семейни връзки, както и подкрепата за чуждестранни граждани, засегнати от извънредни ситуации.

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Участниците обменяха и практическа информация за превенция, която може да бъде споделяна с чуждестранните граждани, живеещи в България, посещаващи страната или преминаващи през нея в транзит. Сред основните теми бяха безопасното поведение във и около водата, предотвратяването на травми в планински райони и правилното реагиране при извънредни ситуации.

Снимка: БЧК

Срещата започна с приветствени слова от председателя на Българския Червен кръст акад. Христо Григоров и консула и председател на Консулската асоциация г-н Леонард Х. Лейд.

В хода на дискусиите беше подчертана важността на по-тясното сътрудничество между Българския Червен кръст и дипломатическите мисии за подпомагане на чуждестранните граждани да имат достъп до навременна, практична и спасяваща живота информация.

Снимка: БЧК

Българският Червен кръст потвърди готовността си да продължи да работи с дипломатическите мисии и с Консулската асоциация за разглеждане на съвместни инициативи за повишаване на готовността и безопасността на хората, на които служат институциите, представени на срещата.

Редактор: Дарина Методиева