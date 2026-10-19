Проф. д-р Калоян Давидов стана носител на отличието „Лекар на годината 2026“ на церемонията, организирана от Българския лекарски съюз. В събитието участва и президентът Илияна Йотова.

В категорията „За принос и заслуги към лекарското съсловие – 125 години БЛС“ беше отличен д-р Добрин Папуров. Наградата за лекарска всеотдайност и етика „Д-р Стефан Черкезов“ получи д-р Ивайло Парев.

Петима млади медици бяха наградени в категорията „Ти си нашето бъдеще“. Това са Василена Топузанска, Винсент Селкински, Светослав Стоянов, Христиан Христов и Петър Учиков.

В категорията „Принос за развитие и утвърждаване авторитета на съсловната организация“ отличия получиха Здравко Димитров, Павлина Здравкова и Милена Владимирова.

За „Принос за развитие и прилагане на иновативна медицина и уникални техники“ бяха наградени Марина Дянкова, Петя Андреева и Никола Колев.

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В категорията „Дългогодишна дейност в областта на медицината и активен принос в развитието на специалност“ отличия получиха Валерия Хаджийска-Попова, Тони Аврамов, Генчо Начев и Ивелина Одисеева.

Церемонията „Лекар на годината“ е инициатива на Българския лекарски съюз, която отличава медици за техния професионализъм, всеотдайност и принос към развитието на българското здравеопазване.