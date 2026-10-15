Парламентарната Комисия по здравеопазването одобри на първо четене законодателни промени, които предвиждат по-строг контрол върху износа на медикаменти, ускорени процедури за внос при недостиг и по-голяма прозрачност за наличните количества в страната.

Предложенията са внесени от Министерството на здравеопазването и предвиждат изменения в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Основната цел е да се предотвратяват липсите на медикаменти, да се осигури по-бърза реакция при недостиг и да се гарантира достъпът на пациентите до необходимото лечение.

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Една от основните промени засяга Специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти (СЕСПА). Предвижда се в нея ежедневно да постъпва информация за доставените количества, направените заявки, отказите за доставка и износа на лекарства.

Аптеките ще получат възможност да проверяват какви медикаменти са налични в складовете на търговците на едро. Така ще могат по-бързо да установяват къде има определено лекарство и да реагират при затруднения със снабдяването.

Законопроектът предвижда съществена промяна в начина, по който се установява недостигът на лекарства. Вместо досегашния праг от 65% от необходимите количества ще се прилага критерий, обхващащ 100% от потреблението за един месец. Изчисленията ще се основават на данните за последните 12 месеца, а не за шест, както е в момента.

Разширяват се и възможностите за ограничаване на износа. Когато бъде установено, че количествата от определен медикамент са недостатъчни за нуждите на българските пациенти, министърът на здравеопазването ще може по изключение да забранява износа му с цел защита на общественото здраве.

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Предвижда се облекчаване на процедурите за паралелен внос на лекарства от други държави в Европейския съюз.

При доказан недостиг Изпълнителната агенция по лекарствата ще трябва да издава разрешение за паралелен внос в срок до 14 дни след представянето на необходимите документи. Същият срок ще важи и за произнасянето относно цената на медикамента.

Едно разрешение ще може да обхваща няколко държави членки на ЕС. След подновяване разрешението ще става безсрочно, което трябва да намали административната тежест и да улесни доставките.

Производителите и другите задължени фармацевтични компании ще трябва да уведомяват Изпълнителната агенция по лекарствата както за пускането на медикаменти на пазара, така и за предстоящото прекратяване на продажбите и причините за него.

Предвиждат се допълнителни мерки срещу отпускането на лекарства, за които се изисква лекарско предписание, без представяне на рецепта.

Ще бъдат въведени и санкции за неподаване на задължителната информация в СЕСПА. Разширява се обхватът на наказанията при нарушения на правилата за доставки, свързани с търговците на дребно.

Промените засягат и достъпа до медикаменти в малките населени места, където няма действаща аптека. Предвижда се лекари и лекари по дентална медицина да могат да получават разрешение за съхранение и продажба на лекарства в такива райони.

За улесняване на процедурата част от необходимите документи и информация ще се събират служебно от институциите. Националната аптечна карта също ще се поддържа чрез електронна система.

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Друга предвидена промяна е включването на СЕСПА в Националната здравноинформационна система. Това трябва да подобри обмена на данни между институциите и да позволи по-прецизно наблюдение на движението и наличностите на лекарствата.

Министерството на здравеопазването подкрепя и идея на „Информационно обслужване“ за свързване на системата с информационните масиви на Националната агенция за приходите и Агенция „Митници“.

Целта е да се осигури по-пълна информация за доставките, търговията и движението на медикаментите. От здравното ведомство уточняват обаче, че това предложение не е включено в настоящия законопроект.

Одобрените от здравната комисия изменения все още не са окончателно приети. За да влязат в сила, те трябва да преминат през следващите етапи на законодателната процедура в Народното събрание.

Редактор: Цветина Петкова