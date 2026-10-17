У нас, едни от най-утвърдените лекари от педиатрични отделения в Столични болници преглеждаха безплатно в Бургаската детска болница „Света Анастасия”. Само за 5 часа те, заедно с колегите си от Бургас, консултираха над 250 деца от Югоизточна България.

„За първи път ги водя. Кампанията ме доведе тук. За щастие, досега не ми се е налагало. Болницата е прекрасна - организацията, отношението и всичко като цяло”, сподели родителят Павлина Димитрова.

„Това са утвърдени, отлични специалисти по детска кардиология, нефрология, ортопедия и травматология,урология”, уточни управителят на МБАЛДБ „Света Анастасия“-Бургас д-р Благомир Здравков.

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Само за 5 часа столичните лекари и колегите им от Бургас извършиха консултации на над 250 деца.

„Децата се преглеждат, установяват се проблеми и след това им се оказва адекватна медицинска помощ”, обясни председателят на УС на Столичната лекарска колегия д-р Ваньо Витков.

Програмата „Детско здраве” работи от 2012 година. До момента са направени профилактични прегледи на над 33 хиляди деца в цялата страна.

„След като се прегледат децата, ще се направи един анализ и ще се предостави на ръководството на болницата”, каза още Витков.