Инсултът може за минути да промени човешки живот, а пътят към лечението и възстановяването често е дълъг и труден както за пациента, така и за близките му. Над 26 000 отчетени случая на инсулт са отчетени в България за първите седем месеца на 2026 г. – средно около 126 на ден, или един на всеки 11 минути.

Темата коментира съоснователят на Фондация „Съвет за мозъчно здраве“ и началник на Клиниката по нервни болести към Първа МБАЛ-София "Св. Йоан Кръстител" проф. д-р Димитър Масларов в ефира на "Социална мрежа".

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Той посочи, че повече хора обръщат внимание на здравето си, а също така и диагностиката се подобрява, което е положително в борбата с това заболяване. Лекарят каза, че изкуственият интелект помага при установяване на болестта.

Превенцията включва проверка на кръвното налягане, следене на кръвната захар и други, посочи професорът. Рисковите фактори са нелекувана хипертония, тютюнопушене, прекомерна употреба на алкохол, диабет, наднормено тегло, малка физическа активност, неправилен ритъм на сърцето.

Лекарят каза, че при поява на първите симптоми важно е да бъдат предприети навременни и бързи действия спрямо пациента.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова