Все повече жени влизат в менопауза и перименопауза в по-ранна от обичайното възраст. Перименопаузата може да започне между 35 и 38 години, тъй като обикновено настъпва 7 до 10 години преди менопаузата. Това обясни Яна Балникова, автор на книгата „Перименопаузата: Посоката си ти“, в ефира на „Социална мрежа“ по NOVA NEWS.

По думите ѝ този период често остава на заден план, защото много жени го свързват със старостта и не са подготвени за промените, които настъпват в тялото им.

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„Искам дамите в този период, както и тези, на които тепърва им предстои, да знаят, че това не е страшно нещо, след което следва нещо още по-страшно. Напротив, това е период на промяна, в който трябва да обърнем внимание на себе си и да погледнем навътре. За да влезем в следващия етап от живота си по един малко по-добър начин“, заяви Балникова.

Според Балникова перименопаузата е естествен преход, по време на който тялото се променя и адаптира. Тя обърна внимание и на промените в организма през този период. Хормоналните колебания могат да бъдат свързани със загуба на мускулна маса, което влияе върху метаболизма и общото физическо състояние.

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Редактор: Габриела Павлова