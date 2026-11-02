Жесток случай на насилие над животно предизвика вълна от възмущение в социалните мрежи. Случилото се е заснето от охранителна камера, а кадри се разпространяват в интернет. На тях се вижда как мъж рита куче от породата йоркширски териер с всички сили в столичния квартал „Кръстова вада“.

Трагедията се разиграла на 1 ноември около 21 часа в района на улиците „Ивайло Петров“ и „Иван Колев“. 9-годишното куче на име Кнопа тежало едва три килограма. Според разказа на стопанката му Снежана Кишчук мъжът посегнал на кучето, защото преминало покрай къщата, в която живеел.

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На разпространените в социалните мрежи кадри се вижда как мъж нанася силен ритник на малкото куче, докато то е на разходка със своя стопанин. От удара животното отхвърча към паркиран автомобил и се удря в него. Според свидетелски разкази кучето починало на място, предаде DarikNews .

След случилото се между стопанина и нападателя възникнал физически сблъсък, а мъжът напуснал мястото. Собственичката споделя за трагедията във Facebook, като разказва, че домашният ѝ любимец бил спокоен и никога не проявявал агресия.

В знак на протест срещу насилието над животни днес вечерта е организирана обща разходка на собственици на кучета в квартал „Кръстова вада“.

Поради изключително тежките и смущаващи кадри, съдържащи насилие над животно, редакцията ни взе решение да не публикува видеозаписа от инцидента.

Редактор: Дарина Методиева