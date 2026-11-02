Британският певец Стив Елис, който придобива световна популярност като вокалист на групата Love Affair с хита Everlasting Love, е починал на 76-годишна възраст.

Музикантът е издъхнал на 30 октомври вследствие на усложнения от хронично заболяване. Той е бил заобиколен от своите близки, става ясно от съобщение, публикувано на официалната му страница във Facebook.

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Почит към Елис отдаде и Пол Уелър - вокалист и китарист на британската група The Jam. „Нашият скъп приятел Стиви Елис си отиде миналата седмица. Бог да те благослови, Стиви, лек път - със сигурност остава вечна любов“, написа той в социалните мрежи, препращайки към най-известната песен на певеца.

Стив Елис започва да се занимава с музика едва на 15-годишна възраст, когато основава групата Soul Survivors. През 1966 г. формацията се преименува на Love Affair. В състава ѝ, освен Елис, влизат Рекс Брейли, Мик Джаксън, Линтън Гест и Морис Бейкън.

Големият пробив идва през 1967 г. с песента Everlasting Love, която достига до първото място в британската класация за сингли. Макар композицията първоначално да е записана от американския изпълнител Робърт Найт, именно версията на Love Affair се превръща в международен хит.

Популярността на песента се запазва и десетилетия по-късно. Тя е включена във филмите „Бриджит Джоунс: На ръба на разума“ и „Белфаст“ на режисьора Кенет Брана. Във втория е използвана версия, изпълнена от актьора Джейми Дорнан.

Сред другите известни песни на Love Affair са A Day Without Love, Rainbow Valley и Bringing On Back the Good Times.

През 1969 г. Елис напуска групата и се насочва към самостоятелна кариера. В следващите години участва и в други музикални формации, сред които Widowmaker и Ellis.

Певецът остава тясно свързан и с британската младежка култура от 60-те години, особено с движението „мод“. Музикалните му изяви продължават и през следващите десетилетия, като той запазва присъствието си на концертната сцена.

Редактор: Георги Иванов