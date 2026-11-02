Украйна възобнови атаките си срещу руски петролни рафинерии, с което пренебрегна натиска на американския президент Доналд Тръмп. Руски държавни медии съобщиха, че през нощта украински дронове с голям обсег са предизвикали пожар в рафинерия в Нижгородска област. Това се случва скоро след масиран удар по друга голяма рафинерия в Самарска област.

Руски удари с дронове в Украйна: Най-малко трима загинали и ранени деца



Украински представители заявиха, че никога не са се съгласявали с искането за 30-дневно преустановяване на ударите по рафинерии.



Кремъл коментира, че нападенията били подновени в петък и изрази недоволство, че сега Киев „просто игнорира” желанията на САЩ.