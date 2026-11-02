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Това се случва въпреки натиска на американския президент Доналд Тръмп
Украйна възобнови атаките си срещу руски петролни рафинерии, с което пренебрегна натиска на американския президент Доналд Тръмп. Руски държавни медии съобщиха, че през нощта украински дронове с голям обсег са предизвикали пожар в рафинерия в Нижгородска област. Това се случва скоро след масиран удар по друга голяма рафинерия в Самарска област.
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Украински представители заявиха, че никога не са се съгласявали с искането за 30-дневно преустановяване на ударите по рафинерии.
Кремъл коментира, че нападенията били подновени в петък и изрази недоволство, че сега Киев „просто игнорира” желанията на САЩ.
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