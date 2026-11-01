Най-малко трима души загинаха при руска атака с дронове срещу град Козятин в Централна Украйна. Четирима, сред които три деца, са ранени.

Областният военен управител на Виницка област Наталия Заболотна съобщи във Facebook, че пострадалите били ранени при експлозия на дрон между жилищна сграда и училище.

За руски атаки с дронове беше съобщено и в западната Черновицка област, където един човек беше ранен, а върху административна сграда има нанесени сериозни щети.

Стотици хиляди домакинства в Украйна останаха без ток след нови руски удари

В Тернополска област руски дронове поразиха енергийна инфраструктура, което доведе до мащабни прекъсвания на електроснабдяването.

Редактор: Дарина Методиева