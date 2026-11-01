Воденото от студентите движение „Студентска листа“, което спечели предсрочните парламентарни избори в Сърбия, поиска оставки на висши представители на институциите и разследване на корупцията по време на управлението на президента Александър Вучич.

„Нямахме държава от 14 години, а искахме такава, която да работи. Ако не си с тях, не можеш да живееш нормално. Ако си с властта – имаш ужасно много пари, но си в техните ръце. Никой нормален човек не иска това". Това сподели журналистът Даниела Бузурович в ефира на „На фокус”.

Тя каза, че студентите са имали ясен план как да направят така, че хората да разберат, че не трябва да се страхуват. „Те обясниха, че твоят един единствен глас ще промени всичко”, каза още Бузурович.

Журналистът сподели още, че е чакала три часа, за да гласува, а властта е направила така, че да откаже хората. Въпреки това обаче, избирателите са отишли до урните.

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„Това, което се случи, е мечта”, каза журналистът. И допълни, че вечерта след изборите, се е очаквало да започне гражданска война. Вучич е бил подготвен за това, но „се получи едно телефонно обаждане и той призна, че студентите спечелиха”.

„Най важното в тези избори е, че в листата на студентите няма нито един, който да се е занимавал с политика преди това”, допълни Бузурович. Според нея такова нещо никъде не е е случвало в модерната световна история.

По думите ѝ първата задача, които трябва да бъдат изпълнена, е определени лица да получат осъдителни присъди и да отидат в затвора.

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Редактор: Цветина Петрова