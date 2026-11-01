Българските граждани показаха, че вярват в политика на диалог, сътрудничество и търсене на решения, а не в конфронтация и саботиране на институциите. Това заяви Илияна Йотова в първото си изявление след победата на втория тур на президентските избори. Тя благодари на избирателите, на политическите формации, подкрепили кандидатурата ѝ, и на членовете на инициативния комитет, като отправи и остри критики към предизборната кампания на опонента си Андрей Гюров.

Йотова започна изявлението си с благодарност към всички български граждани, които са упражнили правото си на глас, независимо от избора им. Тя подчерта, че ще се вслуша и в посланията на хората, които не са подкрепили кандидатпрезидентската ѝ двойка.

„Искам да благодаря на всички български избиратели, които днес излязоха и упражниха правото си на глас. Едно от най-големите човешки права - правото да избираш. Искам да благодаря сърдечно на всички, които подкрепиха нашата двойка. Искам да благодаря и на тези, които не ни подкрепиха, но излязоха днес да гласуват. Техният вот и техният глас за нас също означават много, защото ще чуем това, което ни казаха“, заяви тя.

България избира президент: Йотова и Гюров се изправят един срещу друг на балотаж

Държавният глава отправи специално послание и към гражданите, избрали опцията „Не подкрепям никого“. „Ще направим много сериозен анализ и ще отговорим на техните притеснения и надежди“, увери Йотова. Особена благодарност тя отправи към „Прогресивна България“ и премиера Румен Радев, като подчерта ролята им за мобилизацията на избирателите в заключителните дни на кампанията. „Искам да благодаря изключително много на „Прогресивна България“. Уважаеми господин Радев, без Вас нямаше да се справим. Последните дни – пълна мобилизация. Искам да благодаря за това, че нито за един момент не се разколебахте в подкрепата си за мен“, каза тя.

Йотова благодари и на Българската социалистическа партия, както и на НДСВ и останалите политически сили и избиратели, които застанаха зад кандидатурата ѝ на балотажа, въпреки че на първия тур са подкрепили други кандидати. „Искам да благодаря също на Българската социалистическа партия, които, както винаги, бяха до мен в тази изключително трудна битка“, посочи тя.

Действащият президент отдели специално внимание и на инициативния комитет, издигнал кандидатурата ѝ. Според нея членовете му били подложени на сериозен натиск по време на кампанията, но останали единни до края. „След този неистов натиск, тази омраза, която се лееше срещу тези хора, нито един от тях не се отказа, нито един от тях не ни изневери. До последно бяха с нас навсякъде - на срещите по страната, в телевизионните студия, в дебатите. И това за мен е изключителна отговорност“, заяви Йотова.

Тя разкритикува начина, по който е протекла предизборната кампания на опонентите ѝ. Йотова заяви, че кандидатпрезидентската ѝ двойка е заложила на позитивни послания и разговори по теми, които пряко засягат ежедневието на гражданите. „Ние водихме положителна кампания. От първия момент не си позволихме нито една нападка към нашите опоненти. Не си позволихме езикът на омразата, на конфронтацията и на разделението за секунда да бъде част от нашата кампания. За съжаление, не получихме същото отношение“, коментира тя.

По думите ѝ основните теми в срещите с избирателите били доходите, мирът и предизвикателствата пред страната. „Ние говорихме с българските граждани за това, което е в тяхното ежедневие. Говорихме за доходи, за мир, за предизвикателствата и днес те разбраха нашето послание“, каза Йотова. Тя отправи и директна критика към Андрей Гюров за тона на предизборната надпревара. „Аз не мога все още да си обясня, анализите сигурно предстоят, кой подведе господин Гюров за тази изключително нападателна кампания, която се проведе лично към мен, към нашата кандидатпрезидентска двойка. Хората днес с вота си ясно казаха: „Не така“. За избори в България това е недопустимо“, заяви тя.

По думите ѝ Андрей Гюров я е поздравил за победата ѝ на президентските избори. „Преди малко се обади господин Гюров, за да ме поздрави за победата и да ми каже, че аз ще бъда достоен президент, който ще намери диалог с всички. И той е убеден в това“, заяви Йотова.

Тя коментира и изявленията на Асен Василев преди парламентарните и президентските избори. „Преди няколко месеца господин Василев каза преди парламентарните избори, че неговата формация ще спечели абсолютно мнозинство. След няколко месеца каза, че господин Гюров ще бъде новият президент на страната. Многоточието и отговора ги оставям за вас“, посочи тя.

На въпрос за евентуално влияние върху бъдещите ѝ действия като президент Йотова беше категорична, че сама взема политическите си решения. „Що се отнася до моето поведение, аз смятам, че с почти 30-годишна биография в политиката не се е намерил човекът, който да ми казва какво да правя“, заяви тя.

Кирил Вълчев: Ще работим младите хора да остават в България, а заминалите да се завръщат

Работата с българските общности зад граница, привличането на младите хора към обществения живот и по-доброто представяне на България по света ще бъдат сред основните приоритети на Кирил Вълчев като вицепрезидент. Това заяви той в първото си изявление след втория тур на президентските избори, на който по предварителни данни заедно с Илияна Йотова получиха подкрепата на мнозинството от гласувалите.

Вълчев благодари на избирателите, подкрепили кандидатпрезидентската двойка, като подчерта, че на балотажа значително повече граждани са гласували за избора на първата жена президент на България. Специална благодарност той отправи към сънародниците ни зад граница, които участваха във вота. По думите му именно българите по света ще бъдат основен акцент в бъдещата му работа. Вълчев заяви, че ще се стреми и към по-активно международно представяне на страната. Той подчерта ангажимента си към европейската принадлежност на България и демократичните принципи. „Аз ще бъда още един гарант в президентството за България в Европа, където тя е вече 14 века, и за демокрацията в нашата страна“, посочи той.

Сред приоритетите си бъдещият вицепрезидент открои и диалога с младото поколение. Той обяви намерението си да покани млади хора в президентската институция, за да представят своите виждания и предложения за развитието на страната. Според него една от най-важните задачи пред институциите е да преодолеят разделението в обществото и да привлекат повече граждани към общите национални цели. „Защото най-важното е да приобщим колкото се може повече хора към каузата на България. Казано е, че разделено царство опустява. Нещо, което ние видяхме през последните почти 40 години в България“, каза още той.

Румен Радев след победата на Йотова: Българите избраха бъдещето пред миналото, няма връщане към „сглобките“

Премиерът Румен Радев определи победата на Илияна Йотова и Кирил Вълчев като потвърждение на политическия курс на „Прогресивна България“ и заяви, че резултатът дава основание за още по-решителни реформи. „Днес българите избраха бъдещето пред миналото. Българите избраха мира, стабилността и нормалността“, подчерта той и беше категоричен, че „няма връщане назад към „сглобките“ и към сенките на миналото от прехода“. Радев отхвърли твърденията за отлив на подкрепа от формацията му, като посочи, че кандидатпрезидентската двойка е получила над един милион гласа. По повод възможните протести срещу бюджета премиерът заяви, че всеки има право да изразява недоволството си, но това не означава, че страната трябва да провежда нови избори на всеки четири или пет месеца. „Нека уважаваме демокрацията. Има хора, които се кълнат в демокрацията, но не я спазват“, заключи той.

България гласува на решаващия втори тур на президентските избори, в който настоящият държавен глава се изправи срещу Андрей Гюров. За Йотова залогът е исторически и личен - след като пое президентските правомощия, тя се бори за първия си пълен петгодишен мандат на „Дондуков“ 2. Балотажът идва след рекордно ниската избирателна активност на първия тур, която постави въпроса не само кой ще спечели президентската надпревара, но и с каква обществена подкрепа ще встъпи в длъжност следващият държавен глава. На този фон Илияна Йотова прави първото си изявление след приключването на гласуването.

Припомняме, че последните данни от паралелното преброяване на президентския балотаж, проведено от социологическите агенции „Тренд“ и „Мяра“ по поръчка на NOVA, показват преднина от близо 20 процентни пункта за кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова – Кирил Вълчев. При 100% изпълнение на извадката „Тренд“ отчита 58,1% подкрепа за Йотова и Вълчев срещу 38,9% за Андрей Гюров и Георги Кандев. Според окончателните данни от паралелното преброяване на „Мяра“ резултатите са съответно 58,2% срещу 38,6%. Опцията „Не подкрепям никого“ са избрали 3% от избирателите според „Тренд“ и 3,2% според „Мяра“.