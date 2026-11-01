В община Търговище към 16:00 часа на втория тур на изборите за президент и вицепрезидент са гласували 9175 души. За сравнение, в първия тур на изборите през миналата седмица активността към същия час беше 12,28%. В балотажа на президентските избори през 2021 г. активността в този час е била 20,45%.

От всички упражнили правото си на глас избиратели от община Търговище 6566 са от града, което се равнява на 18,5% активност. В населените места активността е 12,58%, като до урните са отишли 2609 избиратели.

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В подвижната избирателна секция са гласували 13 от общо 15, предварително заявили желание, съобщава кореспондентът на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

В Многопрофилната болница за активно лечение в Търговище към 16:00 часа са гласували 34 души. От тях 14 са вписани допълнително в избирателния списък, информират от пресцентъра на Община Търговище.

В област Търговище избирателната активност към 16:00 часа е 15,96 процента.

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Редактор: Станимира Шикова