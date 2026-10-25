Избирателната активност в област Търговище е 4,91% към 11:00 часа. До урните за изборите за президент и вицепрезидент са отишли 5723 души, съобщи председателят на Районната избирателна комисия (РИК) - Търговище, адвокат Диана Игнатова, цитирана от кореспондента на БТА в Търговище Боряна Димитрова.

В община Търговище са гласували 2829 избиратели, в Омуртаг - 1439, в Попово - 950, в Антоново - 268, а в Опака - 237 души. В самата община Търговище активността е 5,03% - гласували са 2829 от общо 56 217 души с право на вот. В града тя достига 5,53%, а в селата е 4,17%.

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РИК - Търговище е освободила председателя на секционна избирателна комисия в Омуртаг заради несъвместимост, след като е установено, че е общински съветник. На негово място е назначен нов председател. От комисията съобщават, че изборният ден протича нормално, а постъпилите сигнали се разглеждат своевременно.

В подвижната избирателна секция в община Търговище са гласували шестима от 15 души, заявили желание да упражнят правото си на вот. В секцията в областната болница са гласували 15 от общо 19 пациенти, подали предварително заявление. За хората с увреждания или с временни затруднения при придвижването общината е осигурила безплатен транспорт до избирателните секции.

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Редактор: Ралица Атанасова