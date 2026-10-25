Избирателната активност в област Перник е 6% към 11:00 часа. Правото си на глас са упражнили 6192 души от общо 102 937 избиратели, съобщи за кореспондента на БТА в града Мая Костадинова председателят на Районната избирателна комисия (РИК) в Перник Христо Петров.

По общини избирателната активност е 5,35% в Перник, 12% - в Земен, 19% - в Ковачевци, 7% - в Радомир, 8,2% - в Трън и 7% - в Брезник.

Как протича изборният ден в секциите в страната

Изборният ден в областта е започнал при нормална обстановка. В някои секции членове не са се явили, но работата е започнала при необходимия кворум, каза още Петров.

Имало е проблеми с машините за гласуване в две или три секции, но техници са пристигнали своевременно и са ги отстранили. Към момента няма дефектирали машини и няма секции, преминали от машинно към хартиено гласуване, уточни председателят на РИК – Перник.

Данни за избирателната активност към 14:00 ч.

Постъпили са сигнали за възможни нарушения на изборните правила. Единият е бил за разкриване на тайната на вота чрез разписката от машината, от която се виждало за коя двойка е гласувано. Председателят на РИК лично е извършил проверка, като е гласувал в съответната секция и е установил, че тайната на вота не се вижда.

Другите сигнали са свързани със страничните прегради „капаци“ на машините за гласуване. Част от машините са били доставени без такива. В някои секции са били поставени големи картонени кутии, които да обграждат устройствата за гласуване, за да бъде запазена тайната на вота. В момента по тези случаи се извършва проверка, след която комисията ще излезе със становище, посочи Христо Петров.

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Редактор: Никола Тунев