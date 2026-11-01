Снимка: БТА
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При друг случай жена опита да гласува от името на родителите си
Намериха разписки в чантата на председателя на изборна секция в шуменското село Тъкач. Информацията е подадена от РИК, обявиха от Централната избирателна комисия по време на брифинг.
Извършва се проверка, като се очаква на място да пристигнат представители на полицията и на прокуратурата, която да се произнесе за смяна на въпросния председател.
ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа
Това е вторият случай на нарушение в изборната секция. Около 13:00 часа днес служител на РУ – Каолиново получил информация, че жена на 38 години от село Тъкач упражнила правото на глас от името на своите родители. Незабавно бил насочен полицейски екип за проверка на място. С намерение да пусне малко по-късно бюлетините в избирателната урна, жената ги прибрала в дамската си чанта. В хода на проверката бюлетините са иззети.
ВСИЧКО ЗА ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ИЗБОРИ ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Габриела Павлова
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