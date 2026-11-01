Денят на народните будители е повод да отдадем признание на хората, които с труда и знанията си променят живота на другите. Сред тях са учени, лекари и здравни медиатори, които работят както за развитието на медицината, така и за по-добрия достъп до здравеопазване на уязвимите общности. За своята работа и за предизвикателствата пред медицината разказаха неврологът проф. д-р Ивайло Търнев и анестезиологът Ивайло Перев в ефира на специалното студио на NOVA „Изборът на България: Йотова срещу Гюров“.

Проф. д-р Ивайло Търнев е открил 15 нови генетични заболявания и е създател на модела на здравните медиатори, помагащи на най-уязвимите общности.

„Въпреки условията на труд, които са доста мизерни в държавните болници, и недостига на медицински персонал, трябва да кажем, че имаме много силен екип, който има компетентността и волята да работи активно и да постига резултати със световно значение“, заяви той.

По думите му откриването на ново заболяване изисква работата на мултидисциплинарен екип. Неврологът коментира и увеличаването на случаите на хепатит и морбили. Според него продължава да има страхове и разпространение на фалшиви новини, свързани с ваксините.„Опитвам се да разсейвам тези митове заедно с другите здравни медиатори. Те са будители и днешният празник е и техен“, посочи проф. Търнев.

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Той разказа и за успехите на програмата за подготовка на млади хора от ромската общност за кандидатстване в медицинските университети. По думите му днес повече от 40 лекари от ромски произход работят в едни от най-престижните болници в страната, сред които Александровска болница, „Св. Анна“, „Св. Екатерина“ и ИСУЛ.

Като добра практика той посочи организирането на подготвителни курсове по биология и химия, които дават равен шанс на кандидат-студентите да бъдат приети в медицинските университети.

Пред NOVA говори и анестезиологът Ивайло Перев, който съчетава медицинската професия със служението в храма като иподякон. Той разказа, че вече близо 11 години помага в църквата, като е започнал тази дейност още преди да се посвети на медицината.

Перев сподели, че работата в реанимацията му носи голямо удовлетворение, дори когато не получава благодарност от пациентите и техните близки.

Той призна, че заради натовареното си ежедневие му остава все по-малко време за посещения в храма, но продължава да намира смисъл и в двете си призвания. „В едната професия се лекува тялото, а при другата ми професия се лекува душата“, заключи Ивайло Перев.

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