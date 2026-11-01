Руската Федерална служба за сигурност обяви днес, че непълнолетен гражданин е бил задържан във връзка със заплаха за извършване на терористичен атентат в московския парк „Царицино“. Русия е получила сигнал от САЩ, предадоха „Ройтерс” и ТАСС.

„Благодарни сме на американската страна за предоставената информация“, се казва в изявление на ФСС.

Нападение с два ножа в израелското посолство в Белград, обявиха най-висока степен на терористична заплаха (ВИДЕО+СНИМКИ)

„Федералната служба за сигурност, съвместно с Росгвардия, Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Русия, извърши проверка на получената от правоохранителните органи на САЩ информация. Тя е за подготовка на терористичен акт в град Москва на територията на музея-резерват „Царицино“. Задържаният е публикувал в TikTok свои снимки в тактическо облекло, маска, шапка, очила, слушалки и с предмет, наподобяващ автоматично оръжие. В профила му имало и кадри от музея-резерват „Царицино“, с надпис: „I found a place“, се казва в изявлението на службата.

„От профила му в TikTok са публикувани заплахи. В телефона му има и значителен брой търсения в интернет за извършени терористични актове, масови убийства и други актове на насилие", добавя ФСС.

Редактор: Габриела Павлова