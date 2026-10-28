Сърбия повиши нивото на терористична заплаха до най-високата степен след нападение срещу служител на жандармерията, охраняващ израелското посолство в Белград. Атаката е извършена малко след полунощ, а нападателят е бил убит при ответните действия на охранителя. Това съобщи сръбският вицепремиер и министър на вътрешните работи Ивица Дачич.

Извършителят е непълнолетен младеж от град Шабац. Според властите той се приближил до охраняващия дипломатическата мисия жандармерист и с възглас „Аллах акбар“ го атакувал с два ножа, като му нанесъл наранявания по лицето, предаде кореспондентът на БТА в Белград Теодора Енчева.

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Ispred Ambasade Izraela u Beogradu, kako je rekao ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, desio se noćas teroristički napad, kada je maloletni napadač, pristalica Islamske države, nožem napao pripadnika Žandarmerije, koji ga je likvidirao. Ekipa N1 ovog jutra otišla je ispred ambasade, a naš reporter kaže da je atmosfera ispred uobičajena i da nema nikakvih novih informacija, ali je proglašen crveni stepen opasnosti od terorizma. Primetna je, kako dodaje, pojačana patrola pripadnika Žandarmerije. — N1 Beograd (@n1srbija) October 28, 2026

Служителят на реда реагирал при самозащита и прострелял смъртоносно нападателя. След инцидента Дачич разпоредил незабавно повишаване на готовността на службите за сигурност.

U Srbiji crveni stepen sigurnosti: Policajac ubio tinejdžera ispred Ambasade Izraela u Beogradu https://t.co/K1ETUdyU2L — Vijesti.ba (@Vijesti_ba) October 28, 2026

„Разследването продължава. Тъй като терористичният акт е извършен на наша територия, като министър на вътрешните работи повиших нивото на опасност от тероризъм до най-високото възможно – червено“, заяви той.

(VIDEO) TERORISTIČKI NAPAD U BEOGRADU Mladić sa DVA NOŽA napao pripadnika Žandarmerije kod ambasade Izraela: Dačić odmah proglasio crven stepen opasnosti #vesti #hronika #teroristickinapadi #beograd #ambasadaizraela https://t.co/318PNLWpRD — Blic (@Blic_online) October 28, 2026

Dačić je nakon napada podigao nivo opasnosti od terorizma na crveni, najviši stepen https://t.co/hBsR3E8mGy via @PortalAnalitika — Portal Analitika (@PortalAnalitika) October 28, 2026

Мярката предвижда засилено полицейско присъствие и допълнителни проверки на стратегически обекти, ключова инфраструктура и обществени места, където се събират много хора.

Според сръбския вътрешен министър първоначалното разследване е установило данни за предполагаема връзка на нападателя с идеологията на терористичната организация ИДИЛ. Като основание за това Дачич посочи публикация със знамето на групировката в профила на младежа в Instagram.

Разследващите продължават да изясняват обстоятелствата около атаката и евентуалните мотиви на извършителя. Междувременно Дачич и директорът на сръбската полиция генерал Драган Василевич са посетили пострадалия жандармерист в болницата. По думите на министъра състоянието на служителя е добро и се очаква той да бъде изписан още днес.

Няма пострадали служители на дипломатическата мисия, съобщиха от Министерството на външните работи на Израел.

„Потвърждаваме съобщенията за опит за терористична атака в близост до израелското посолство в Белград. Нападателят е неутрализиран от местната полиция“, посочват от израелското външно министерство.

Редактор: Цветина Петкова