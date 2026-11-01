Изборният ден продължава, а любимите ни звезди отправят призив към българите да излязат и да упражнят правото си на глас.

„Ние сме израснали с мисълта, че няма смисъл да се гласува, че всички са едни и същи, че не е добре човек да разбира от политика, защото е мръсна работа. Това изобщо не е така, тъй като всичко, до което се докосваме, е свързано с политиката – от образованието, до здравеопазването и личното ни спокойствие”, каза актрисата и инфлуенсър Лили Гелева в „На фокус”.

Христо Петков пък направи паралел с изборите в Сърбия. „Честно гледам на тях с благородна завист. Днес излязох да гласувам, защото не ми се мръзне пак по площади, градинки, павета - като част от големите протести. Правото на глас ни е дадено и е хубаво да си възползваме от него”, посочи актьорът Христо Петков.

МВР отчете 461 сигнала за изборни нарушения към 14:30 ч.

И двамата изразиха радостта си, че все повече млади хора излизат да гласуват и са социално ангажирани.

Целия разговор гледайте във видеото.

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Редактор: Дарина Методиева