Изборният ден в страната протича спокойно. Всички избирателни секции са отворили и са предадени на съответните секционни избирателни комисии. Към началото на гласуването не са регистрирани нарушения или проблеми, които да възпрепятстват изборния процес.

По данни на Ситуационния център към 14.30 часа, от началото на изборния процес в структурите на МВР са получени 461 сигнала за нарушаване на изборното законодателство и политическите права на гражданите.

ЦИК следи как протича изборният ден

Най-много са получените сигнали в ОДМВР - Бургас - 99, ОДМВР - Враца - 70 и ОДМВР - Стара Загора - 46. От всички сигнали 318 са за купуване на гласове, 49 - за неправомерна агитация, 1 за корпоративен вот и 93 - за други нарушения, свързани с изборния процес.

Образувани са 10 наказателни производства - по 2 в ОДМВР - Кюстендил и Шумен и по 1 в СДВР, ОДМВР - Варна, Кърджали, Перник, Русе и Стара Загора. От тях 6 са разследвани по общия ред и 4 са бързи производства.

Съставени са 1872 предупредителни протокола по чл. 65 от ЗМВР, като най-много са в СДВР – 438, ОДМВР Пловдив – 276 и ОДМВР Пазарджик – 226.

На територията на цялата страна са проведени общо 352 специализирани полицейски операции за превенция и противодействие на престъпленията против политическите права на гражданите. Задържани са 10 лица по ЗМВР. Оказани са 12 съдействия на РИК/СИК.

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Редактор: Георги Иванов