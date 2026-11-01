Влизането на 15 автобуса с турска регистрация във Велико Търново в деня на изборите предизвика сериозно напрежение и постави под тревога местната полиция. Превозните средства препълниха централните буферни паркинги и площадите пред крепостта Царевец, а десетки пътници слязоха в старата столица.

За броени минути социалните мрежи бяха залeти от снимки, видеоклипове и тревожни коментари. Граждани изразиха съмнения за организиран или контролиран вот, предположения за „изборен туризъм“ и организирано изборно превозване.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

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Бързото разпространение на чувствителната информация наложи незабавни действия от страна на полицията. Служителите на реда извършиха цялостна проверка на чуждестранните автобуси и техните пътници. Проверката категорично установи, че става дума за организирано туристическо пътуване по транзитен маршрут между Букурещ и Истанбул. Автобусите спрели във Велико Търново само за междинна почивка и разходка.

Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

От полицията потвърдиха - сред пътуващите няма нито един гражданин с двойно гражданство, български паспорт или декларация за гласуване. Никой от чуждестранните туристи няма право да упражни вот в българските избори.



Снимка: Мартин Георгиев, NOVA

За да се гарантира общественият ред и да се успокои напрежението сред гражданите, полицията предприе превантивни мерки. Организиран бе полицейски ескорт, който изведе автобусите от централната част и крепостта Царевец към специализирани паркинги извън града.

На туристите бе предоставена възможност за 4-часова разходка из забележителностите на Велико Търново, след което групата продължи по планирания си маршрут за Истанбул.