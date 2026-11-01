Изборният ден във Великотърновско започна спокойно и точно в 7:00 ч. Всички машини за гласуване работят, съобщи председателят на Районната избирателна комисия Христо Данев.

Един член на секционна избирателна комисия не се е явил на работа, предаде кореспондентът на БТА Николай Венков. Става въпрос за 78-а секция в квартал „Чолаковци“ във Велико Търново. Там е гласувана замяна на председателя с член от резервите, за да бъде попълнен съставът на комисията.

ЦИК следи как протича изборният ден

В областта са разкрити общо 414 секции. В 309 от тях има машини за гласуване, като в 37 са осигурени по две устройства заради големия брой избиратели - над 700. В останалите 105 секции вотът ще бъде само с хартиени бюлетини.

Подвижни избирателни секции са разкрити във Велико Търново, Горна Оряховица, Павликени и Сухиндол. Избирателите могат да гласуват и в 10 лечебни и специализирани заведения, както и в звеното „Арести“.

От РИК уточняват, че при техническа повреда на машина гласуването ще продължи с хартиени бюлетини. Решението се взема от секционната комисия, която уведомява районната, а тя – Централната избирателна комисия.

От комисията припомнят още, че членовете на СИК не са длъжни да поставят печат върху контролните разписки от машинното гласуване. Те ще бъдат преброени, но само за контролни цели.

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Редактор: Георги Иванов