Избирателната активност в област Плевен на изборите за президент и вицепрезидент към 16:00 часа е 18,14%. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия в Плевен Кристина Николаева, цитирана от кореспондента на БТА в Плевен Юрий Конов. Тя каза още, че изборният ден протича спокойно. Проблеми с машините няма.

Правото си на глас в областта до този час са упражнили 40 545 избиратели. Най-висока избирателна активност има в община Белене – 22,66. Най-ниска до 16:00 ч. е в община Долни Дъбник – 11,6%.

На първия тур миналата седмица до 16:00 ч. избирателната активност беше 14,8 процента. Към 11:00 часа днес гласувалите в област Плевен бяха 6,14% или 13 733 души от 223 553 включени в избирателните списъци.

В област Плевен днес се гласува в 388 секции за изборите за президент и вицепрезидент на България. В 54 от тях вотът е с хартиени бюлетини. С машини се гласува в 334. От общо 388 секционни избирателни комисии 12 са с подвижна избирателна кутия, четири са към болнични заведения, две са в затворите в Плевен и в Белене.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Цветина Петрова