Гласувах. А хората, които не го правят, имат това право, но това не е позиция. При ниската избирателна активност манипулираният вот има значение. Това каза анестезиологът д-р Мирослав Ненков в ефира на NOVA NEWS.

„Нямаме оправдание да не гласуваме. Не е вярно, че нямаме избор”, каза той.

Той посочи, че откакто има машини гласува по този начин и никога не е имал проблеми. Лекарят беше категоричен, че гласът на всеки един от избирателите тежи и е важен.

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Ненков беше категоричен, че навсякъде лидърът е много важен, а днес ние можем да изберем своя лидер.

Анестезиологът сподели, че един от най-интересните моменти в кариерата му е времето, когато е бил министър на здравеопазването. А за работата си като личен лекар той сподели, че „когато си мил и хората са мили”.

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Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Цветина Петрова