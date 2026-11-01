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Лекарят не смята, че нямаме избор
Гласувах. А хората, които не го правят, имат това право, но това не е позиция. При ниската избирателна активност манипулираният вот има значение. Това каза анестезиологът д-р Мирослав Ненков в ефира на NOVA NEWS.
„Нямаме оправдание да не гласуваме. Не е вярно, че нямаме избор”, каза той.
Той посочи, че откакто има машини гласува по този начин и никога не е имал проблеми. Лекарят беше категоричен, че гласът на всеки един от избирателите тежи и е важен.
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Ненков беше категоричен, че навсякъде лидърът е много важен, а днес ние можем да изберем своя лидер.
Анестезиологът сподели, че един от най-интересните моменти в кариерата му е времето, когато е бил министър на здравеопазването. А за работата си като личен лекар той сподели, че „когато си мил и хората са мили”.
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Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Цветина Петрова
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