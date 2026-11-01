Две пътнотранспортни произшествия затрудниха движението по автомагистрала „Хемус“ в двете посоки. Тежка катастрофа с няколко пострадали е станала в района на Елешница. Шофьори съобщават за километрично задръстване преди тунел „Топли дол“ в посока София. При друг инцидент турски тир се е ударил в мантинелата. Движението там вече е възстановено.

За тежкия инцидент при 16-ия километър на магистралата в посока столицата съобщи пътният експерт Диана Русинова. По първоначална информация лек автомобил катастрофирал самостоятелно, излязъл извън пътното платно и попаднал в пространството зад предпазната мантинела. Според първоначалните данни при произшествието има няколко пострадали. Засега няма допълнителна информация за състоянието им.

Кола се удари в мантинела, която се откъсна и препречи част от „Хемус“ (ВИДЕО)

Междувременно пътуващи по автомагистралата съобщават за сериозно задръстване в посока София, в района на тунел „Топли дол“. По думите на шофьори колоната е километрична, а някои автомобили са останали в задръстването повече от час. Няма официално потвърждение дали затрудненията са пряко свързани с катастрофата край Елешница.

Другият пътен инцидент станал малко след 15 часа при 35-ия километър на автомагистралата в посока Варна, в района на село Врачеш. Турски тежкотоварен автомобил катастрофирал самостоятелно, след като се ударил в средната предпазна мантинела. От МВР съобщиха за БТА, че при произшествието няма данни за пострадали или загинали.

Заради катастрофата движението първоначално било ограничено до активната лента, а впоследствие временно спряно за репатрирането на тежкотоварния автомобил. На място трафикът бил регулиран от екипи на „Пътна полиция“.

Катастрофирал тир блокира движението на АМ „Хемус“ (ВИДЕО+СНИМКИ)

По-късно от Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че движението при 35-ия километър в посока Варна е възстановено. А по-рано през деня затруднения е имало и в друг участък на магистралата - между 350-ия и 359-ия километър, в района на село Царев брод и Каспичан. Там автомобилите преминавали последователно от една лента в друга заради частични асфалтови дейности.

Редактор: Цветина Петкова