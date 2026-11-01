Ирански преговорен екип пристигна днес в катарската столица Доха. Причината за посещението е да продължи третият ден от преговорите за прекратяване на войната между Иран и САЩ, съобщи запознато длъжностно лице, цитирано от „Ройтерс“. Преговорите се провеждат в контекста на опасенията, че конфликтът отново би могъл да ескалира след междинните избори в САЩ на 3 ноември.

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ няма да предприемат нови атаки срещу Иран преди изборите и изтъкна, че разговорите с Техеран са били продуктивни. Той обаче не изключи употребата на военна сила след края на изборите.

Иран, от своя страна, неколкократно подчерта, че ще отвърне на всякакво нападение чрез удари по обекти на САЩ и Израел в съседните страни в Близкия изток.

Тръмп: Унищожихме голяма част от военния потенциал на Иран, остават още един-два обекта

Войната, която се води вече 8 месеца, продължава да нарушава световните доставки на петрол и да разширява обхвата си в региона. Върховният лидер на Иран Моджтаба Хаменей вчера излезе с изявление, в което разпореди на въоръжените сили да бъдат готови да отговорят на „всякаква вражеска заплаха, независимо от географското ѝ разположение“. По-късно иранската армия обяви, че приема нужните стъпки, за да повиши бойната си готовност.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио посочи вчера, че Тръмп не е решил дали ще нанесе нови удари по Иран, но би предпочел да разреши конфликта по пътя на дипломацията.

В петък катарски посредници пристигнаха в Техеран за преговори с ирански официални представители, преди мястото на дискусиите да бъде изместено в Доха вчера. Преговорите бяха координирани в рамките на редовни контакти с Вашингтон, допълни официалният представител.

Редактор: Цвета Лазаркова