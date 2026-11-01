Избирателната активност в област Пазарджик е 16,25 процента към 16:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия . До този час правото си на глас са упражнили 37 702 души от общо 232 032 избиратели по списък, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.

ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа

Най-висока е активността в община Белово – 23,43 процента, а най-ниска в община Сърница – 11,27 процента. В община Пазарджик са гласували 15 910 души, което представлява 16,11 процента от избирателите.

В областта са разкрити общо 364 избирателни секции.

Редактор: Габриела Павлова