Снимка: БТА
Избирателната активност е 16,25 процента към 16:00 ч.
Избирателната активност в област Пазарджик е 16,25 процента към 16:00 часа, съобщиха от Районната избирателна комисия . До този час правото си на глас са упражнили 37 702 души от общо 232 032 избиратели по списък, предаде кореспондентът на БТА в Пазарджик Гергана Куртакова.
ЦИК обяви избирателната активност до 16:00 часа
Най-висока е активността в община Белово – 23,43 процента, а най-ниска в община Сърница – 11,27 процента. В община Пазарджик са гласували 15 910 души, което представлява 16,11 процента от избирателите.
В областта са разкрити общо 364 избирателни секции.Редактор: Габриела Павлова
Източник: Гергана Куртакова, кореспондент на БТА в Пазарджик
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