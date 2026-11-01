За кончината на Алексей Тарасов съобщиха колегите му

Беквокалистът на руската група "Любе“ Алексей Тарасов е починал на 64-годишна възраст. Той се е борил с два отделни вида рак малко преди смъртта си, съобщава Telegram каналът Mash, цитиран от Агенция "Фокус".

В началото на тази година Тарасов бил диагностициран с рак на ларинкса – в областта на гласните му струни бил открит злокачествен тумор. Няколко месеца по-късно лекарите установили, че певецът има и рак на червата с метастази.

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Тарасов е починал на 30 октомври. От групата "Любе“ съобщиха за кончината му, като изказаха съболезнования на семейството и близките му.

Тарасов си сътрудничеше с групата "Любе“ от 1989 г. и участваше в записите на албумите ѝ. През последните месеци феновете бяха забелязали отсъствието му от концертите на групата – на негово място на сцената излизаше синът му Серафим.

Алексей Тарасов е роден на 2 декември 1961 г. в Москва. В началото на кариерата си се занимава с академично пеене и работи като оперен певец. През 1989 г. става част от "Любе“, но влиза в постоянния концертен състав през 2005 г. Освен че е беквокал, той изпълнява и басови вокални партии и свири на перкусии. Тарасов е сред музикантите, изградили характерното многогласово звучене на формацията.

Погребението на певеца ще се състои на 4 ноември.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Фокус"

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