Избирателната активност към 16:00 часа в Благоевградско е 19,05%, като общо 61 201 избиратели са упражнили правото си на глас. Това съобщи председателят на Районната избирателна комисия Йоана Лозанова-Паланков, цитирана от кореспондента на БТА в Благоевград Симона Пателиотис.

Най-висока е избирателната активност в община Симитли – 33,72%, следвана от Кресна – 29,63 процента. Най-ниска към 16:00 часа е активността в община Петрич – 15,03%.

Избирателната активност в останалите общините в област Благоевград е следната: Банско – 29,20%, Белица – 29,41%, Благоевград – 15,93%, Гоце Делчев – 20,74%. В Гърмен активността до момента на втория тур за избора на президент и вицепрезидент е 15,45 процента, а в Разлог 23,71 на сто. В Сандански 21,11 на сто от избирателите са дали своя вот, в Сатовча – 15,15%, в Струмяни – 22,57%, в Хаджидимово – 19,63%, а в Якоруда – 20,41%.

В РИК – Благоевград е постъпила една жалба относно преустановеното машинно гласуване в секция №11, като е определена като неоснователна, посочи Йоана Лозанова-Паланкова. В Петрич в секция №29 е имало повреда на машина, която е отстранена и машинното гласуване е продължило, обясни още председателят на РИК – Благоевград.

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Редактор: Цветина Петрова