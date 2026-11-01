Изборният ден на балотажа за президент и вицепрезидент на България в Австрия преминава спокойно, но при все още ниска избирателна активност. В страната са разкрити общо 17 секции, в които българските граждани могат да упражнят правото си на глас, съобщава Цветана Делибалтова за БТА.

В българския културен институт „Дом Витгенщайн“ във Виена до 11:30 часа местно време са гласували 90 души. Това е леко увеличение спрямо първия тур, но активността остава слаба, съобщи пред БТА председателят на секционната комисия Николай Янев.

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Голяма част от избирателите попълват на място декларация, че не са гласували на друго място, под контрола на член на комисията.

По думите на Янев и в останалите секции във Виена и в другите австрийски провинции интересът към вота е сравнително слаб и съпоставим с този на първия тур. В цялата страна гласуването протича спокойно и без регистрирани проблеми.

В столицата Виена са разкрити осем от общо 17-те секции в Австрия.

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Редактор: Георги Иванов