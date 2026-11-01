Снимка: Стопкадър
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Слуховете за мобилизация на електорат на някои политически сили и опашки пред избирателните секции не се оказаха истина
Под 6% е избирателната активност в Сунгурларе до 11 часа. Очаква се днес тя да се засили в следобедните часове.
Жителите на общината, чийто кмет инж. Димитър Гавазов беше арестуван, споделят, че не бойкотират изборния процес. Слуховете за мобилизация на електорат на някои политически сили и опашки пред избирателните секции не се оказаха истина. В Сунгурларе гласуват общо в 30 секции, разположени в 28 населени места. В най-голямата избирателна секция, в която право на вот имат 910 жители, до обяд бяха гласували само 17 човека.
Избирателната активност на балотажа към 11:00 ч.
"Не трябва да смесваме случващото се с кмета и парламентарните избори - няма нищо общо и не смятам, че се отразява на гласоподавателите", коментира председателят на СИК Ирена Ангелова. Според нея избирателната активност ще се засили следобяд.
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Кореспондент: Елена ТаневаРедактор: Ралица Атанасова
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