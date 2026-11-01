Снимка: БГНЕС
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Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство - 82
Гласуването на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България за сънародниците ни зад граница на територията на Европа започна в 6 часа българско време.
Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на територията на Канарските острови в 09:00 часа българско време.
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Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67.
Информация за техните адреси е публикувана на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026.
Българските граждани могат да гласуват и в държави, в които Република България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Малта и Люксембург.
За какво гласуват политиците днес
Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България създадоха необходимата организация всички избирателни секции в Европа да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича безпроблемно.
Днес се гласува в 60 държави по целия свят. Общият брой на секциите е 613, а тези с машинно гласуване са 242. Секциите с две машини са 24.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Никола Тунев
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