Гласуването на втори тур на изборите за президент и вицепрезидент на Република България за сънародниците ни зад граница на територията на Европа започна в 6 часа българско време.

Последни отвориха избирателните секции в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Исландия, Ирландия и Португалия, както и тези на територията на Канарските острови в 09:00 часа българско време.

България избира президент: Йотова и Гюров се изправят един срещу друг на балотаж

Най-голям брой избирателни секции са разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия - 82, Турция - 78, Германия - 70, Испания - 67.

Информация за техните адреси е публикувана на интернет страницата на Министерството на външните работи в рубриката „Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г.“: https://www.mfa.bg/bg/izbori-2026 .

Българските граждани могат да гласуват и в държави, в които Република България няма дипломатически и консулски представителства, сред които Исландия, Малта и Люксембург.

За какво гласуват политиците днес

Министерството на външните работи и дипломатическите и консулските представителства на Република България създадоха необходимата организация всички избирателни секции в Европа да бъдат осигурени за провеждането на изборния ден, който до момента протича безпроблемно.

Днес се гласува в 60 държави по целия свят. Общият брой на секциите е 613, а тези с машинно гласуване са 242. Секциите с две машини са 24.

ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУК

Редактор: Никола Тунев