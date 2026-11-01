Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, след като упражни правото си на глас в Благоевград.

„Проведохме позитивна, почтена и открита кампания. Видяхме резултата от първия тур. Той ни отваря вратите към това днес да можем да изберем бъдещето, а не миналото. Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте”, призова Гюров.

Той поздрави българите за Деня на будителите. „За мен, като университетски преподавател, това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги”, каза Гюров.

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Редактор: Ина Григорова