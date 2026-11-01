-
Николина Чакърдъкова с призив в изборния ден: Не може да обезценяваме правото на нашия глас
-
Георги Кандев гласува за силна и модерна България
-
Опашки от чакащи да упражнят правото си на вот в българското посолство във Великобритания
-
Село Държава избира държавен глава: Жителите се надяват новият президент да помогне за ремонта на пътя
-
Костадин Костадинов: За първи път в живота си гласувах не "за", а "срещу"
-
Въпреки слабия интерес сутринта, в Рим очакват повече избиратели след 10 часа
Кандидатът за президент упражни правото си на глас в Благоевград
Гласувах за сигурна, стабилна и европейска България. Това заяви кандидатът за президент Андрей Гюров, след като упражни правото си на глас в Благоевград.
„Проведохме позитивна, почтена и открита кампания. Видяхме резултата от първия тур. Той ни отваря вратите към това днес да можем да изберем бъдещето, а не миналото. Сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители. Излезте и гласувайте”, призова Гюров.
Той поздрави българите за Деня на будителите. „За мен, като университетски преподавател, това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги”, каза Гюров.
ВСИЧКО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН ЧЕТЕТЕ ТУКРедактор: Ина Григорова
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни