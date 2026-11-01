В града на розите - Казанлък, беше открита първата по рода си в България „Алея на будителите“ - място, където историята оживява, за да съхрани паметта за видни личности. Част от тях са били позабравени, но всички са оставили дълбока следа в историята на града и в националната ни култура.

Идеята се ражда между четири дами, които решават да обединят местната общност около една обща кауза. „Решихме да дадем един нов поглед към благотворителността и към добрите идеи. Така се роди идеята за „Алеята на местните будители“, която сплоти местната ни общност и даде възможност на хора с различни професии, политически пристрастия и етноси да се обединим в едно добро“, споделя Моника Динева.

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Изграждането на алеята е финансирано със собствени средства чрез любопитната кампания „Бакшиш за доброто“. В нея популярни бизнесмени, спортисти и творци влизат в ролята на „звездни“ сервитьори, а събраните средства подкрепят инициативата.

В алеята са включени общо 23 личности. Сред тях са академик Петко Стайнов – създател на хоровата школа в България и на българския симфоничен стил, както и Георги Георгиев, за когото малцина знаят, че е основоположник на фотографското движение у нас и първият аерофотограф.

„Академик Петко Стайнов е единият от тях. Той е създателят на хоровата школа в България, създателят на българския симфоничен стил. Също така сред будителите е Георги Георгиев, за когото малцина знаят, че е основател на фотографското движение в България. Той е първият аерофотограф“, коментира Антония Драганова.

Духът на будителите живее и в техните наследници. Проф. Гечев, част от фамилията на големия български писател и художник Чудомир, също подкрепя каузата. „Много ни задължава това нещо. Те не просто са пламтели, а са изгорели за родния край, за България“, казва Д-р Юри Гечев.

Алеята е и напомняне, че историята на един град се съхранява не само в книгите, но и в паметта на хората, които са го изградили и прославили. „Това е една алея, която ни припомня, че вървим по улици, по които са стъпвали всички тези хора. Но това са хора, които са излезли от града и са разнесли своето знание и са белязали цялата ни история, националната ни история“, обяснява Д-р Пламен Петров.

Създателите на инициативата обещават, че това няма да бъде последното подобно пространство в Казанлък. „Искам да ви кажа, че това няма да е нито първата, нито последната алея“, обещава Камелия Тренева.