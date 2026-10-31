Когато една инфантилна колективна психика е подвластна на примитивни страхове, тя много лесно може да бъде насочена в грешна посока. Това го знаят всички демагози. Затова човек трябва да чете колкото може повече, да научава нови неща и да упражнява критично мислене към всичко, с което го захранват медиите и останалите източници на информация. Това заяви психиатърът и писател д-р Любомир Канов в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“.

Навършилият тази седмица 82 години психиатър коментира състоянието на българското общество, страховете, които определят политическите решения, и влиянието на социалните мрежи. „Опитвам се да си представя една сякаш политически инфантилна нация. Осмелявам се да я нарека така заради безбройните погрешни избори, които сме правили досега. Черното огледало днес е екранът на телефона. TikTok и какво ли още не въздействат върху масовото съзнание от всички посоки. Виждаме колко лесно общественото мнение се люшка в една или друга посока, при това по причини, които много рядко могат да бъдат наречени зрели“, посочи той.

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По думите му денят за размисъл не може да компенсира липсата на критично мислене и трайно изградена гражданска култура. „Използвам народната мъдрост „Опичайте си акъла!“. Не знам как точно се пече акълът, но ми се струва добра препоръка. С вас сме се шегували, че ако една нация чака един-единствен ден, за да започне да мисли, тежко ѝ. А тази година ни се събраха цели три такива дни“, коментира Канов.

Психиатърът използва символиката на Хелоуин, за да направи паралел между страховете от въображаеми чудовища и реалните заплахи в съвременния свят. „Представете си американските къщи, осветени и украсени с тикви, скелети и призраци. Децата тичат от врата на врата и получават бонбони. Това е една прекрасна картина на мир и щастие, която, за съжаление, често бива смущавана от събитията по света. В еврейския език думата „тиква“ означава надежда. Но в българския политически бостан тиквата си остава тиква и понякога намира място не пред къщите, а в министерствата. Наистина светът изглежда като тревожно място, в което чудовищата от миналото отново се събуждат“, заяви той с ирония.

Според него политическите страхове се засилват от конспиративни теории и внушения, разпространявани в интернет. „Хората непрекъснато са бомбардирани със заплахи - че идва война, че самолетите ги пръскат с химикали, че някой ги чипира или ги следи чрез технологиите. Когато обществото е податливо на такива примитивни страхове, то става лесна жертва на манипулации. Затова образованието, четенето и критичното мислене са толкова важни“, подчерта психиатърът.

„В книгата ми има следи от ходила, но няма следи от колене“

По повод 82-рия си рожден ден д-р Любомир Канов представи и новата си книга „Следи от ходило“, в която се връща към личната си история, емиграцията, загубите и преживените изпитания. „Ние сме същества, които преминават през живота с болка. Родени сме в болка, а някои от нас са преживели и онова, което се нарича носталгия - болката по своето, по родината, по изгубеното. Като изгнанци и емигранти носим такива преживявания. Миналото на почти всички хора е осеяно с рани, някои от които никога не заздравяват“, разказа той.

Писателят сподели, че особено силно го е развълнувала оценката на негови приятели за книгата. „Казаха ми, че това е автобиографична книга, в която има следи от ходила, но няма нито една следа от колене. Видели са ме като един изправен човек. Надявам се да съм достоен за този комплимент“, заяви Канов.

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Той противопостави две житейски философии чрез пословици. „У нас казваме: „Преклонена главица сабя не сече“. А аз обичам да припомням друга формулировка: „Гордо изправената глава меч не я достига“. Това е въпрос на манталитет, на начин на мислене и на отношение към живота“, допълни психиатърът.

На въпроса дали би променил нещо в изминалите 82 години, той се върна към обещание, дадено още в юношеството. „Малко преди баща ми да загине, аз му дадох едно обещание. Бях проблемно дете и момче. Обещах му, че ще следвам медицина, че ще стана лекар и психиатър, както и че ще бъда писател. Бях на 17 години. Мисля, че изпълних този обет пред неговата памет. И не съжалявам за това“, каза Канов.

Междинните избори в САЩ: „Битката за Сената е изключително ожесточена“

Д-р Канов коментира предстоящите междинни избори в Съединените щати и политическите предизвикателства пред президента Доналд Тръмп. „Битката за Сената е доста ожесточена. За българските зрители може би не е много разбираемо защо се хвърлят толкова огромни пари в тези избори. Става дума за стотици милиони и дори милиарди долари, които отиват за реклама, популяризиране на кандидатите и различни организации. Причината е, че зaлогът е огромен. Балансът в Сената е много крехък, а от горната камара на Конгреса зависят изключително много решения“, обясни той.

Според психиатъра особено интересни ще бъдат изборните надпревари в Тексас, Айова и други щати, където разликите между кандидатите са малки.

Той коментира и ролята на Тръмп в кампанията, включително решението му да преразгледа посещенията си в някои от ключовите щати. „Toj е известен със своя характер и със силно изразените си лични предпочитания. Той непрекъснато участва в предизборни прояви, подкрепя едни кандидати, а други не подкрепя. Но когато популярността на един президент е толкова ниска, всяка негова поява може да има значение за изхода от оспорвана надпревара. Затова решенията му къде да отиде и кого да подкрепи са особено важни“, смята психиатърът.

Целия разговор гледайте във видеото.