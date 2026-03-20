Срещата между МВР и представители на TikTok от централата в Дъблин постави на фокус рисковете от дезинформация и манипулация на общественото мнение в навечерието на изборите. Темата беше коментирана в предаването „Твоят ден“ от експерта по киберсигурност Христиан Даскалов и психолога Михаил Михайлов, които очертаха както технологичните, така и психологическите механизми зад онлайн пропагандата.

Според Даскалов срещата е важна стъпка към превенция, а не реакция след възникнал проблем. „За първи път виждаме да се действа предварително, а не постфактум, както беше в други държави“, подчерта той. По думите му социалните мрежи имат задължения по европейското законодателство да ограничават т.нар. координирано неавтентично поведение – мрежи от профили, които разпространяват еднотипно съдържание с цел влияние. „Алгоритмите не трябва да усилват подобна пропаганда, а да омекотяват въздействието ѝ“, обясни експертът.

Даскалов предупреди, че потребителите също носят отговорност за собствената си онлайн сигурност. „Колкото по-малко лична информация споделяме, толкова по-трудно ставаме мишена“, каза той. Като основен сигнал за съмнително съдържание посочи силната емоционалност: „Всичко, което цели бърза и силна реакция- страх, гняв, паника - трябва да ни светне червената лампа“.

От своя страна психологът Михаил Михайлов обърна внимание, че дезинформацията работи преди всичко чрез емоциите, а не чрез фактите. „Не е толкова важно дали една новина е вярна - важното е да предизвика емоция“, обясни той. Според него именно тази емоционална реакция се запечатва в съзнанието и влияе върху поведението на хората, включително и при гласуване.

Михайлов допълни, че социалните мрежи улесняват изграждането на фалшиви образи и внушения в огромен мащаб. „Решенията ни често са емоционални и несъзнавани - това е известно отдавна, но днес технологиите го правят много по-ефективно“, каза той. По думите му дори когато разпознаем дадена информация като невярна, емоционалният ефект вече е налице и трудно се неутрализира.

И двамата експерти подчертаха, че в условията на активна предизборна кампания критичното мислене е ключово. Даскалов призова за „нулево доверие“ към съдържанието онлайн и за подаване на сигнали при съмнителна политическа реклама, а Михайлов посъветва избирателите да се водят от базови критерии за добро и зло и да не се поддават на емоционални внушения.

Редактор: Цветина Петкова