Таксиметров автомобил е катастрофирал на моста при „Бакърена фабрика“ в София, след като е напуснал пътното платно и се е преобърнал в тревната площ край съоръжението. Пътният инцидентът е станал в малките часове на деня, потвърдиха от МВР за БНР.

Моментът на произшествието е запечатан от охранителна камера на обект в близост до мястото на катастрофата, съобщават очевидци. Записът е разпространен в социалните мрежи, включително във Facebook групата „Катастрофи в София“.

Линейка се обърна на едно от ключовите кръстовища в София (ВИДЕО+СНИМКИ)

На кадрите се вижда как таксито се движи с висока скорост по новия мост откъм „Орион“ в посока бул. „Ломско шосе“. При достигането на остър завой преди спускането към квартал „Надежда“ автомобилът напуска платното, преминава през предпазната мантинела и се преобръща по таван извън пътя.

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По информация на полицията в катастрофата не са участвали други превозни средства. След инцидента водачът е отказал да бъде проверен на място за употреба на алкохол и наркотични вещества, но е предоставил кръвна проба за лабораторно изследване. Няма официално потвърдена информация за пострадали при произшествието.

Редактор: Цветина Петкова