Турски тир катастрофира на автомагистрала „Хемус“ между тунелите „Топли дол“ и „Витиня“ в посока Варна. Тежкотоварният автомобил се ударил в мантинелата по неустановени засега причини. Няма данни за пострадали или загинали, потвърдиха за NOVA от ОД на МВР – София.

Сигналът за инцидента е подаден около 15:10 ч. В резултат на катастрофата движението в района е затруднено, като трафикът се регулира от екипи на „Пътна полиция“.

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От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че временно движението в района на село Врачеш се осъществява в активната лента заради пътнотранспортното произшествие.

Предстои камионът да бъде изтеглен, след което се очаква трафикът да бъде възстановен. От пътната агенция призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.