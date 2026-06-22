Катастрофата на магистрала "Струма". Тежкотоварен камион се е ударил в движещ се пред него друг тир. Пострадал единият от шофьорите. Той е контактен.

Движението в участъка е силно затруднено.

Шофьор се заби в електрическо табло в центъра на Хасково

Снимка: Антон Чавдаров, NOVA

Заради инцидента временно е ограничено движението при км 82 на АМ "Струма" в посока Кулата, съобщиха от АПИ. Обходният маршрут за всички МПС от п.в. " Бобошево" до п.в "Кочериново" по път I-1 София - Кулата. Екип на "Пътна полиция" регулира движението.

Редактор: Цветина Петрова