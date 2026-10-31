Зловеща находка в маслинова градина на гръцкия остров Крит може да даде отговор на две неразрешени загадки, които от години занимават местните разследващи. Човешки останки, женски дрехи и обувка са открити в района на Ханя, а полицията проверява дали те са свързани с изчезването на две жени през 2010 и 2022 г.

На останките попаднал местен жител, докато обработвал маслиновите си насаждения край селището Карес, в района на Вуколиес. Сред намерените предмети били човешки череп, кости, дамско облекло и черна женска обувка. Мъжът незабавно подал сигнал до властите, които пристигнали на място и иззели находките за изследване.

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Предстои да бъде установена самоличността на починалия човек. Разследващите не изключват възможността откритието да е свързано с два случая на изчезнали жени, чиито тела така и не са намерени.

Единият случай е от септември 2022 г., когато 75-годишната Санико Цауси изчезва безследно от селището Аликианос. В хода на разследването полицията стига до заключението, че възрастната жена е загинала, след като е била блъсната от автомобил, докато се придвижвала по местен път.

По случая е задържан чешки гражданин, работещ на гробището в Аликианос. Срещу него е повдигнато обвинение за умишлено причиняване на смърт чрез бездействие. Въпреки установените от разследващите обстоятелства обаче тялото на жената никога не е открито.

Другата загадка датира от 18 февруари 2010 г. Тогава 20-годишната студентка Ангелики Ставрулаки напуска дома си в село Аси Гония със семейния автомобил и повече не се завръща.

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По-късно колата е намерена изоставена на главния път между Ханя и Ретимно, в района на моста при Петрес, недалеч от църквата „Панагия Памакаристос“. Автомобилът бил отключен, ключовете останали на таблото, а вътре били всичките лични вещи на младата жена, включително документът ѝ за самоличност. Оттогава съдбата на студентката остава неизвестна.

Редактор: Цветина Петкова