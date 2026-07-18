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На зловещата находка се натъкнал бездомник
Куфар с части от разчленено човешко тяло е бил намерен в събота по обяд от бездомник в изоставена сграда в атинския квартал "Кипсели".
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Мъжът се натъкнал на зловещата находка около 14 часа, след като усетил неприятна миризма от куфара, а според информации на гръцки медии от него е стърчал човешки крайник. Според полицейски източници, цитирани от телевизия "Скай", тялото е на жена.
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Случаят се разследва от новосъздадената Дирекция на борба с организираната престъпност на гръцката полиция. Засега не са обявени данни за самоличността и за причината за смъртта на жертвата.Редактор: Станимира Шикова
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