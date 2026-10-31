Украинският президент Володимир Зеленски пристигна в Истанбул, където му предстои среща с турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган. Двамата ще обсъдят сътрудничеството в областта на сигурността, дипломатическите усилия за прекратяване на войната и корабоплаването в Черно море.

За посещението съобщи самият Зеленски в публикация във Facebook. Той подчерта, че разговорите с турския му колега ще бъдат насочени както към укрепването на отбранителните способности на Украйна, така и към развитието на двустранните отношения.

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„Пристигнахме с екипа в Истанбул. Предстоят важни преговори с президента на Турция Реджеп Тайип Ердоган. Работим за укрепване на защитата на нашите хора, междудържавното партньорство с Турция и реалните дипломатически перспективи. Има важни въпроси, свързани с корабоплаването в Черно море“, написа украинският президент.

В програмата на Зеленски е включена и среща с Вселенския патриарх Вартоломей.

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Посещението се осъществява на фона на продължаващите усилия на Анкара да съдейства за намирането на дипломатическо решение на конфликта между Русия и Украйна. През юли турският външен министър Хакан Фидан посети Украйна. След разговорите им Зеленски обяви, че Турция е потвърдила готовността си да съдейства за организирането на среща на най-високо равнище, насочена към прекратяване на войната.

Редактор: Цветина Петкова