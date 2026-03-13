Президентът на Украйна Володимир Зеленски пристигна в Париж за среща с френския си колега Еманюел Макрон, обявена вчера от Елисейския дворец, съобщават в информация от Киев.

По време на разговорите двамата лидери ще обсъдят, наред с други теми, възможностите за засилване на натиска върху Русия след четири години война, включително чрез мерки срещу т.нар. „сенчест флот“, използван от Москва, уточниха от канцеларията на френския президент.

Френският президент призова Русия да приеме примирието с Украйна без условия

Макрон и Зеленски ще разговарят също за условията за постигане на справедлив и траен мир. В този контекст ще бъдат преразгледани и ангажиментите, поети в рамките на Коалицията на желаещите, свързани с гаранциите за сигурност за Украйна, допълват от Елисейския дворец.

Вчера украинският държавен глава бе на посещение в Букурещ. Там той подписа декларация за стратегическо партньорство и споразумение за сътрудничество в сферата на енергетиката с румънския президент Никушор Дан.

Той съобщи, че един от подписаните документи предвижда съвместно производство на дронове в Румъния, като се предвижда проектът да бъде подкрепен от механизма за ЕС за отбрана SAFE.

