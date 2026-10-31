До сряда най-късно ще има резултати от балотажа. Това увери в предаването „Събуди се” говорителят на ЦИК Цветанка Балова.

Тя припомни, че на първи тур от ЦИК са се справили бързо.

„Наистина се надяваме този път да бъде по-бързо с оглед на това, че вече доста по-бързо ще се преброяват и разписките. Така че до сряда най-късно ще има резултати”, каза Балова.

Тя отново даде насоки за работата на избирателите с машината. Балова припомни да внимаваме как слагаме картата за гласуване – чипът да е нагоре и да се чуе щракване. Следва да се визуализира бюлетината. Този път ще е само на една страница. След като избирателят отбележи вота си, на следващата страница ще се визуализира избора му. Следва да натисне долу в дясно бутона „гласуване”. Трябва да се изчака звуковия сигнал за генериране на разписката и да не дърпа картата преди процесът да е приключил и това да е изписано на екрана.

„Изпратихме указания към кметовете на общините и районните избирателни комисии да обърнат внимание на секционните избирателни комисии - когато гласуват избирателите, наистина да имат търпение да изчакат целия процес. Видяхте миналата седмица –около 45 секунди е. Този път би следвало да става и по-бързо”, каза Балов.

В ЦИК няма сигнали на първи тур някой да не се е справил.

„В рамките на нашата разяснителна кампания доста хора дойдоха даже на място в ЦИК да помолят да пробват да гласуват. Така че хората, които са имали опасения, са намерили начин да го тестват предварително”, коментира говорителят на ЦИК.

Редактор: Ина Григорова