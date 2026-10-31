Украйна нанесе удар по голям завод, произвеждащ гориво в руската Ростовска област. Атаката предизвика пожар и причини щети на четири производствени съоръжения, съобщи Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна.

Украинските сили поразиха комбината "Каменски" – държавно предприятие от военно-промишления комплекс, произвеждащо ракетно гориво в град Каменск-Шахтински в Ростовска област. Атаката била комбинирана, като при нея са използвани бойни дронове и ракети, в това число брегови ракетни системи "Нептун", управлявани от украинските военноморски сили.

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Ударени са също така четири складa за боеприпаси на руската армия близо до Харцизк и Докучаевск в Донецка област, Нововасилевка в Запорожка област и Новоайдар в Луганска област.

Редактор: Дарина Методиева