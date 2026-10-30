В Израел липсата на ясен победител на парламентарните избори изостря политическата обстановка. Партията на премиера Бенямин Нетаняху засили необоснованите твърдения, че формациите, водени от араби, са откраднали изборите, вероятно с чуждестранна помощ.

Резултатите показват, че блокът на Нетаняху е спечелил 53 места в 120-членния парламент. Главната опозиция около партията на Гади Айзенкот печели 48 места, а партиите, водени от араби, си осигуриха останалите 19.

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Синът на премиера - Яир Нетаняху, заяви, че Турция, Катар и арабските страни са финансирали усилия за повишаване на избирателната активност на арабите на парламентарните избори в Израел. Това предизвика реакцията както на властите в Анкара, така и в Катар.

Редактор: Ивета Костадинова