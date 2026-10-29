Сдържан и необигран, бившият началник на израелската армия има реален шанс да свали от власт премиера Бенямин Нетаняху. Името му е Гади Айзенкот. Докато гласовете от изборите във вторник все още се преброяват, неговата центристка партия „Яшар“, заедно с други опозиционни съюзници, има най-ясен път към властта, ако успее да се обедини с партиите, водени от арабски политици. Постигането на това обаче може да се окаже трудно, пише "Асошиейтед прес".

Възходът на 66-годишния Айзенкот е забележителен. Той е израснал в семейство на еврейски имигранти от Мароко, а синът му загива в бойните действия в последната война в Газа. Но пред него стои и сериозно предизвикателство – той има сравнително малко опит в израелска политика, където съставянето на управляващи коалиции е изключително трудно.

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Командвал израелските сили в някои от най-тежките военни сражения, сега той се изправя срещу Нетаняху, който неведнъж е демонстрирал способността да оцелява в израелската политика.

Въпреки това Айзенкот беше изпълнен с ентусиазъм и решителност късно във вторник, когато първоначалните екзитполове показаха, че Нетаняху понася сериозна загуба.

„Написахме история!“, заяви той от трибуната в Тел Авив. „Милиони израелци вече не могат да търпят културата на лъжите, провалите, разделението и подстрекателството. Тази вечер бележи началото на път, който трябва да доведе до съставянето на ционистко правителство", заяви той.

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Впоследствие предварителните резултати на израелската избирателна комисия от сряда показаха, че партията на премиера излиза напред, но без да има ясно мнозинство. Коалицията на Айзенкот – съставена от представители на център дясно и по-либерални политически фигури – е на второ място, но ще трябва да си партнира с партии, водени от арабски политици, за да си осигури абсолютно мнозинство.

Айзенкот може да състави коалиция с мнозинство, но това няма да е лесно

В израелската политика, където по-големият брой гласове не означава автоматично политическа победа, ключово значение има способността да се събере управляваща коалиция. Предварителните резултати показват, че нито коалиционният блок на Нетаняху, нито този на Айзенкот ще достигне необходимите за мнозинство 61 места. Според прогнозите на местни медии партията „Ликуд“ и съюзниците ѝ ще разполагат с 53 места, „Яшар“ и съюзниците ѝ – с 48, а партиите, водени от арабски политици – с 19.

Нетаняху и много членове на неговата партия „Ликуд“ изключват възможността за сътрудничество с арабските партии на малцинствата, но Айзенкот не е направил подобно изявление. Партиите, съставени предимно от палестински мюсюлмани и християни, постигнаха исторически резултат на изборите във вторник. Ако Айзенкот успее да ги убеди да се присъединят към коалицията му, той може да събере достатъчно места, за да си осигури мнозинство в израелския парламент Кнесета.

Юсеф Джабарин, който е лидер на Обединената листа на арабските партии, призова за „истинско и равноправно“ еврейско-арабско партньорство, което да помогне за свалянето на правителството на Нетаняху след силното представяне на партиите, водени от арабски политици.

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Партньорството с арабските партии може да доведе до загуба на подкрепата на по-десните представители в коалицията на Айзенкот и така да застраши блока му от другата страна на политическия спектър.

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В опит да предотврати подобно оттегляне на подкрепа партията му е поискала от арабските партии в Израел публично да заявят, че приемат определени принципи: че Израел е еврейска и демократична държава, ръководена от Декларацията за независимост; че „Хамас“ е терористична организация, която трябва да бъде разоръжена и унищожена; и че ултраортодоксалните евреи и палестинските граждани на Израел вече не трябва да бъдат освобождавани от задължителната военна служба в страната.

„В момента няма нито една ултраортодоксална или арабска партия, която да подкрепя тези четири принципа“, заяви кандидатът на „Яшар“ Лиан Полак-Дейвид.

Двете страни трябва скоро да постигнат споразумение, в противен случай рискуват да се стигне до нови избори. Хиляди граждани, които са пристигнали със самолет в Израел, за да гласуват на първия тур, може да не успеят да се върнат за втори. Арабските партии също вероятно ще пострадат от по-ниска избирателна активност.

„Трябва да действаме бързо. Това е най-важното в момента, а обединението на нашия народ е от съществено значение“, заяви Айзенкот във вторник вечерта.

Айзенкот е възприеман като "антидот" срещу Израел на Нетаняху

Айзенкот говори английски с известни затруднения и произхожда от семейство от работническата класа. Той прекарва четири десетилетия в израелската армия. 25-годишният му син Гал Меир Айзенкот загива в бойни действия в Газа.

Без ясен победител след проведените в Израел парламентарни избори

Нетаняху е представител на елита, получил образованието си в САЩ, чиято репутация е помрачена от корупционни скандали. Международният наказателен съд иска арестуването му. Синът на Нетаняху – Яир Нетаняху, е подкастър, който прекарва част от времето си във Флорида и използва официалното име „Йонатан Хун“, сочи израелския вестник „Хаарец“.

След атаките на „Хамас“ срещу Израел на 7 октомври 2023 г. Айзенкот поема ролята на наблюдател в кабинета за военни действия на Нетаняху. В този ден бойците убиват 1200 души и вземат 251 заложници. Впоследствие Израел започва война в Газа, в която, по данни на министерството на здравеопазването, са убити над 74 000 палестинци. Информацията не разграничава цивилните от бойците.

През юни 2024 г. Айзенкот напуска кабинета заедно със свой колега. В писмото си за оставка той пише, че Нетаняху позволява на политическите съображения да влияят върху вземането на решения, което вреди на способността на Израел да постигне военните си цели.

Двама племенници на Айзенкот, изпратени на бойни действия, също загиват в Газа.

Личните загуби повишават популярността на Айзенкот сред израелците и му придават авторитет като човек, който, след като е платил най-високата цена, не би пожертвал войници без основателна причина.

Програмата на Айзенкот: Разследване на събитията от 7 октомври, разширяване на военната служба и укрепване на сигурността

Айзенкот, подобно на други представители на опозицията, смята, че Нетаняху трябва да понесе отговорност за събитията от 7 октомври и за неспособността да превърне военните победи в дипломатически успехи. Те подкрепят започването на държавно разследване на пропуските, довели до атаките на „Хамас“ в този ден – разследване, на което Нетаняху отдавна се противопоставя.

По отношение на ултраортодоксалното население на страната Айзенкот заявява, че няма да направи компромис със законодателството, което задължава и тази общност да служи в армията.

Айзенкот не е пацифист. Подобно на почти всички съперници на премиера, той подкрепя израелските военни операции в Газа, Ливан и Иран. Той заявява, че иска да намали напрежението с палестинците на окупирания от Израел Западен бряг и да следва плана на американския президент Доналд Тръмп за Газа.

Макар понякога да е изтъквал дипломацията като средство за справяне с предизвикателствата пред сигурността на Израел, на него се приписва и формулирането на т.нар. доктрина „Дахия“, наречена на район в южните предградия на Бейрут, където въоръжената групировка „Хизбула“ има силно присъствие. Това е военна стратегия, която предвижда използването на непропорционална сила срещу всяка страна или организация, която обстрелва Израел, независимо колко малка или незначителна е тя.

Редактор: Цветина Петрова