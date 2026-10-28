Няма ясен победител след проведените в Израел парламентарни избори. Резултатите от exit poll показват, че нито дългогодишният министър-председател Бенямин Нетаняху, нито бившият началник на въоръжените сили Гади Айзенкот са на път да си осигурят необходимото мнозинство в парламента.



Изборите протекоха при рекордна за последните повече от две десетилетия избирателна активност от близо 78%.

Екзитполовете в Израел дават преднина на Айзенкот пред Нетаняху



Две израелски телевизии прогнозират, че центристката партия „Яшар” на Айзенкот и три други опозиционни партии от неговия „Блок за промяна” ще спечелят общо 51 места – толкова, колкото и партията „Ликуд” на Нетаняху и нейните крайнодесни и ултраортодоксални еврейски съюзници.

Решаваща роля може да изиграят двете арабски партии, за които се прогнозира, че ще спечелят рекордните 18 места.

„Все още очакваме истинските резултати – ще ги получим след ден или два. С Божията помощ! Две неща станаха ясни. Първото е безспорно: „Ликуд” е най-голямата партия в Израел. Трябва да сформираме дясно, национално и силно правителство. Не бива да излагаме Израел на опасност и да правим кабинет, подкрепян от антиционистки арабски партии. Изправени сме пред уникална историческа възможност, заедно с нашия партньор президента Тръмп, да премахне веднъж завинаги екзистенциалната заплаха от Иран”, каза Бенямин Нетаняху.

„Израелците се явиха на референдум за лидера, който ще ги ръководи през следващите години. Тази вечер получихме отговора – народът се произнесе в полза на промяната. Коалицията на провала загуби доверието на народа. Израелската общественост гласува против продължаването на мандата на Нетаняху като министър-председател. Нетаняху, не смей да използваш сигурността на Израел за свои политически цели”, каза Гади Айзенкот.