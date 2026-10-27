Блокът на бившия началник на генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот излиза начело на парламентарните избори в Израел, но остава далеч от мнозинство. Това показват екзитполовете в страната. Партията „Ликуд" на премиера Бенямин Нетаняху се очертава като най-голямата единична политическа сила в парламента.

Днешните парламентарни избори са определяни от мнозина като най-важните в историята на страната. Това е и първото гласуване за Кнесет след нападението на "Хамас" на 7 октомври 2023 г., при което бяха убити близо 1200 души.

Централната избирателна комисия в Израел отчита се рекордна избирателна активност - два часа преди затварянето на секциите близо 75% от имащите право на вот. Това е най-високата активност за този етап от изборния ден, откакто комисията започва да води подобна статистика през 1973 г., заяви председателят на ЦИК Дийн Ливне.

Председателят на партия „Яшар“ Айзенкот обеща да замени премиера Бенямин Нетаняху и да сформира ново правителство, след като първоначалните екзит пол дадоха превес на опозиционния блок. „Ако това са окончателните резултати, това е победа за отговорното ционистко мнозинство на Израел“, написа той в X. Той определи първоначалните резултати като „пълен вот на недоверие към Нетаняху и правителството от 7 октомври от ционисткото мнозинство и от повечето израелски граждани“.

Айзенкот обеща да действа незабавно, за да „приложи волята на народа“ и да създаде „ционистко правителство, ангажирано с всеобщо наборно задължение възможно най-скоро“. Според екзит пол „Ликуд“ на Нетаняху остава най-голямата партия с 24–25 места, следван отблизо от „Яшар“ с 21–23 места.

Вотът се провежда след три години на война и политически кризи и се разглежда като сериозен тест за доверието към премиера Бенямин Нетаняху. В центъра на предизборния дебат остава въпросът за отговорността за пропуските в сигурността, позволили атаката на „Хамас“. „Днес милиони израелци ще отидат до урните и ще вземат бъдещето си в свои ръце. Те сами ще решат накъде ще поеме страната”, заяви президентът на Израел Ицхак Херцог.

Ден преди изборите в Израел Нетаняху използва подкрепата на Тръмп в предизборната кампания

В първите часове на изборния ден Избирателната комисия отчита най-високата избирателна активност от 1981 г. насам. "Над 1,2 милиона израелци са упражнили правото си на глас", което отговаря на 16,68% избирателна активност", заяви по-рано Деан Ливне.

Айзенкот обещава ново управление и независимо разследване на пропуските преди атаката на 7 октомври. Той настоява и за прекратяване на управлението на „Хамас” в Ивицата Газа. Нетаняху от своя страна залага на управленския си опит, твърдата политика срещу Иран и „Хамас” и близките си отношения с американския президент Доналд Тръмп. Сред спорните въпроси в предизборната кампания остава и освобождаването на ултраортодоксалните евреи от военна служба.„Това са най-важните избори за нас досега! Искам промяна, искам силна партия, която да дойде на власт и да промени нещата към по-добро”, сподели жителката на Тел Авив Ринат Перлман.

„Обещавам, че до 18 месеца след съставянето на нашето правителство ще унищожим военната мощ на „Хамас“. И ще изпълня това обещание. Израел заслужава промяна. Всички, които носят отговорност за катастрофата на 7 октомври, трябва да си отидат. Време е да изберем нови лидери”, заяви Гади Айзенкот.

Съставянето на евентуална управляваща коалиция обаче вероятно ще бъде трудно и за двата политически лагера. Социологическите проучвания не показват сигурно парламентарно мнозинство за нито един от тях. Затова дори след преброяването на гласовете може да остане неясно кой ще управлява страната, а преговорите за съставяне на коалиция е възможно да продължат седмици.

Гласуващи казва, че днешният ден е решаващ за Израел. „Той ще определи накъде ще поеме страната ни - напред или назад. Днешният ден е от изключително значение за нас“, казва един от тях.

Редактор: Дарина Методиева